Eesti hobuettevõtja võitis turismiauhinna

«AND weee are the winners, my friends...Võitsime ülemaailmse luksusreiside auhinna (World Luxury Travel Award). Kontinendi (Euroopa) võitja, hobumatkade (Horse Safari) kategoorias ülemaailmne võitja. Elagu eesti hobused, Põlvamaa rohelisem elu, matkajuht Annabel ja kõik pöidlahoidjad. Püüame edasi veel paremini ja veel vahvamalt!» jagab Põlvamaal erinevaid ratsasõite pakkuv Strider rõõmsat uudist sotsiaalmeedias.