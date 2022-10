Maailmaränduritest merekonteinerid hakkavad pensionile jäädes ise turistidele öömaja pakkuma

Maailm liigub igas eluvaldkonnas ainulaadsemate, instagrammitavamate ja samas keskkonnasõbralikumate lahenduste poole ning seega pole üllatav, et uuskasutatud merekonteineritesse rajatud hotellid on nii populaarsed. Muidugi, konteiner on oma olemuselt metallist kõle kast, mis on seest pime ja väljast ligipääsmatu – midagi, mida veel eelmisel sajandil ei oleks keegi seostanud hubase ööbimiskohaga. Ent samas on konteiner ka praktiline, keskkonnasõbralik ja arhitektuuriliselt täiesti uutes kategooriates mõtlema panev. Nii et oma tagasihoidlikkusele vaatamata on see üks silmapaistvamaid ehitusmaterjale. Vanade, mahakantud konteinerite kui keskkonnasõbraliku ehitusmaterjali avastamine on üks paljudest põhjustest, miks hotelliettevõtjad neid eelistama on hakanud. Aga mitte ainult. Konteiner on ka ülimalt vastupidav, neid on lihtne transportida - need ongi ju selleks loodud! – nende üksteise otsa ladumine pakub arhitektidele lapsikut mängurõõmu ning nagu plusse veel vähe oleks – kasutatud konteinerid on ahvatlevalt soodsa hinnaga.