ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Moesõbrad on sel nädalal teadagi kus – muidugi Kultuurikatlas, sest käimas on Tallinn Fashion Week . Kuid kunsti näeb ka mujal. Näiteks Fotografiskas soovitame Andy Warholi näitust « Photo Factory ».

Adamson Ericu muuseumis on näitus « Alati moes. Käekottide 100 aastat », mis võtab luubi alla naiste käekottide arengu viimasel sajal aastal. Tutvustatakse iga aastakümne märgilisi käekotte ning vaadeldakse, kuidas on aja jooksul muutunud nende stiil, laad, funktsioon ja materjal.

Muusika

Toit

Loodus ja sport

Kui sind huvitab orienteerumine, siis võta sel nädalavahetusel suund Ida-Virumaale – toimub Tuhamägede 1. maratonmatk . Arvestuse pidamine on individuaalne, kuid grupis liikumine on lõbusama olemise ja ohutuse mõttes teretulnud.

Võimalik on minna ka Põlislooduse metsikule päikesetõusu jalgsimatkale Kõrvemaale, tõukerattamatkale Soomaale või viimastele linnuvaatlusretkedele. Jooksusõbrad on oodatud Pärnusse Rannajooksule. Distantsivalikus on 5 ja 10 kilomeetrit, mis mõlemad on suunatud nii jooksjatele kui käijatele/kepikõndijatele.