Lufthansa uuendab võimsalt oma lennukite kabiine

Tuntud Saksa lennukompanii Lufthansa produkt on hakanud ajale jalgu jääma, kuid lõpuks võetakse lennukite salongide värskendamine siiski ette. Uued salongid kannavad koondnime Allagris ning eriti muljetavaldavalt muutub kõige kallim ehk esimene klass, kuhu tekitatakse peaaegu meeter laiad istmed, mille ümber saab suletava lükandukse abil tekitada sedavõrd privaatse sviidi, et seal väidetavalt isegi pidžaamasse riietuda saab (Lufthansa esimese klassi pidžaamasid, mille uus disain on Saksamaa stuudiolt Porche Designilt, saab uudistada Live And Let Fly leheküljelt).