Laske mind välja!

Samas tekitab minus alati hoomatavat ärevust, kui lennuk pikalt maa peal seisma peab, nii et me kuhugi ei lähe või lennukist välja ei saa. Neil hetkedel võid end kiiresti tundma hakata raudlõksu sattunud loomakesena. On isegi Tallinnas juhtunud, et keegi pea veerand tunni jooksul maandunud õhusõiduki ukse avamiseks vajalikke toiminguid ära teha ei suuda. Ka stardieelsete viivituste puhul on lennufirmale ökonoomne reisijaid «kenasti lennukis hoida».