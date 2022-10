Euroopa Kohus otsustas: lennufirma vastutab ka vahendajate jama eest

Euroopa Kohtu määruse kokkuvõte:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, artikli 5 lõike 1 punkti c ja artiklit 7 tuleb tõlgendada nii, et tegutsev lennuettevõtja on kohustatud maksma nendes sätetes ette nähtud hüvitist niisuguse lennu tühistamise korral, millest reisijat ei teavitatud vähemalt kaks nädalat enne kavandatud väljumisaega, kui see lennuettevõtja saatis teabe õigeaegselt ainsale talle broneeringu tegemisel teatavaks tehtud elektroonilisele aadressile, teadmata siiski, et see aadress võimaldas ühendust võtta ainult reisibürooga, kelle kaudu broneering oli tehtud, mitte aga võtta ühendust otse reisijaga, ning et see reisibüroo ei edastanud teavet reisijale õigeaegselt.

Euroopa Kohtu määruse kohtuasjas C‑307/21 tervikteksti leiab siit.

Euroopa Kohus lõi pretsedendi

Nii tore, kui lennureisijate õiguste kaitse Euroopa Liidus reisija seisukohalt ka pole, tekitab Euroopa Kohtu selline otsus siiski omajagu küsimusi. Kuidas saab lennufirma vastutada online reisibüroo tegemata jätmiste eest, kellest lennufirma ei pruugi isegi teadlik olla ega oma nendega lepingulist suhet? Reisibürool pole isegi mingit kohustust reisija andmeid lennufirmale edastada või reisijat lendude muutmisest teavitada. Kuigi lennufirmadel on õigus tekkinud kulud vahendajalt sisse nõuda, on see lisatöö ja võib eeldada, et lennufirmad teevad edaspidi kõik, et lennupileteid vahendajate kaudu ei ostetaks.

Antud kohtuasjas oli muidugi tegemist kurikuulsaks saanud Kiwi.com-iga, mille tegutsemispraktikad on kahtlased olnud juba mõnda aega. Nii otsustas Ryanair mitte aktsepteerida Kiwi.com poolt väljastatud pardakaarte, süüdistades Kiwi-t võltsitud pardakaartide väljastamises. Neid lennufirmasid, mis keelduvad koostööst Kiwi.com-iga, on rohkemgi. Pole siiski kuulda olnud, et Momondo või Skyscanneriga sarnaseid jamasid oleks olnud.

