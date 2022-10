Minu Rumeenia: puutokk lüüakse rinnust läbi juba matusel

Teatavasti sai Bram Stoker Dracula loo jaoks inspiratsiooni kohalikust folkloorist, kus nii mõnelgi mütoloogilisel olendil on vereimemise komme küljes. Transilvaania külades usuti näiteks kurjadesse vaimudesse – steregoi või strigoi, kes päeval hariliku inimesena oma igapäevaseid asju ajasid. Kuid öösel, magades, lahkus nende hing kehast, et südaööst esimese kukeleeguni külainimesi ahistada ja nende unenägusid kummitada. Mõni strigoi läks isegi nii kaugele, et võttis koera, konna, kirbu või lutika kuju, et ilusate noorte naiste verd imeda. Ma täpselt ei kujuta ette, kuidas koer või konn verd imeb, aga eks neil olid selleks oma ametisaladused.