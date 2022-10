Eesti saab oma esimese täiskasvanutele mõeldud hotelli

Rainer Aavik Foto: Urmas Luik

«EAS turismiturunduse meeskonna arvamus on, et taolisel tootel oleks kahtlemata Eestis turgu. Paljud Eesti turismitooted ei ole oma sihtgruppi täpselt määratlenud ning kiputakse pakkuma «kõigile kõike». Üksikud näited sihtgrupi konkretiseerimisest ja toote väljadisainimisest vastavalt valitud sihtgrupi vajadustele on olnud pigem edukad ja näitavad, et turgu sellisele tootele on. Usume, et sihitud turunduse ning hästi läbimõeldud toote korral on kindlasti turgu ka lähivälisriikides», ütles EAS ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna juht Rainer Aavik.