KASUTA VÕIMALUST ⟩ See Itaalia maakond maksab sulle külastamise eest

Itaalia kirdeosas Sloveenia ja Austriaga piirnev Friuli Venezia Giulia maakond on Itaalia üks vähimkülastatud piirkondi. Paljud ilmselt ei teagi, et selline kant Itaalias üldse eksisteerib. Nüüd on Friuli Venezia Giulia turismiamet otsustanud olukorda muuta, käivitades kampaania, mille raames makstakse kinni rongipilet kõikjalt Itaaliast, kirjutab Trip.ee.