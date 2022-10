Ainsad asustatud kohad Laugaveguri matkarajal on mägihütid, mis tuleb ööbimiseks aasta aega ette broneerida. Ent neiski pole elektrit ja magada tuleb magamiskotis. Mõnes kohas on viis inimest tihedalt reas ja tuleb jälgida, et sa oma naabrit kogemata ei katsuks. Või siis tuleb telki ja muud varustust kaasas tassida ja see lõõtsuva tuule käes hüti juurde laavaväljale üles panna. Kogu toit tuleb kaasa võtta nagunii.