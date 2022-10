ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Toiduüritustega ka jätkame. Valgamaal tuleb varasemalt väga edukaks osutunud üritus Otepää Maitsed . Sarnase põhimõttega on ka Võrumaal tulev UMA MEKK ja Põhja-Eestis toimuv Lahemaa restoranide nädal sõpradega . Kõigis kolmes piirkonnas saab kohalikes kohvikutes ja restoranides mekkida erimenüüsid, mis esindavad piirkonna kultuuri ja toidu eripärasid.

UMA MEKK ürituse ajal on Võrumaal toimumas ka Suurlaat ja Maheturg . Valgamaal aga Liivimaa Mihklilaat , kus on muuhulgas kohal Ranna Rantšo loomapark, lastele batuudid, elektriautod, ponid ning palju muid huvitavaid tegevusi peredele.

Klassikalise muusika austajad võiks minna Tartusse – tulemas on Festival TubIN, mille keskmes on Eduard Tubina 5. ja 6. sümfoonia ning nende kahe suurteosega seotud teemad – inimkonna tulevik ja pöördumine oma maa rahvamuusika poole. Viljandis saab osa Pärimusmuusika Lõikuspeost ja Jõgevamaal on tulemas Rahvusvaheline akordioni-, lõõtspilli- ja suupillifestival.