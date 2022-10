Tuntud Euroopa lennuliin lubab edaspidi ka meestel seelikuid kanda

Suurbritannia innovaatiline lennufirma Virgin Atlantic on teatanud, et edaspidi võivad nende piloodid ja pardateenindajad kanda nii nais- kui ka meesunivorme sõltumata sellest, mis sugu nende dokumentidesse kirjutatud on. Eesmärgiks on, et kõigil oleks võimalik valida väljendada oma «tõelist olemust» ning valida on võimalik Vivienne Westwoodi disainitud särtsakalt punase kleidiga kostüümi ning tumepruuni ülikonna vahel, teavitab ajaleht Perth Now. Juba mõni aeg tagasi tegi Virgin teise verstapostiks oleva otsuse ja lubas oma töötajaile nähtavaid tätoveeringuid.