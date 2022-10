ÕUDNE LUGU ⟩ Inglismaal peksti läbi hotelli administraator, põhjus täiesti absurdne

«See on halvim käitumine, mis mulle antud rollis on osaks saanud. Olen väga mures tööle naasmise pärast ja see tekitab minus paanikat. Paraku on minu ülesanne perekonda rahaliselt toetada,» ütles ohver oma avalduses. Ta lisas: «Mu naine ja lapsed on minu pärast samuti väga mures ja juhtunust häiritud.»