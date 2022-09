ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Pilt on illustreeriv.

Ilmad on veel piisavalt ilusad, et mitte kõiki üritusi tuppa kolida. Sel nädalavahetusel saab õues joosta, matkata ja minna laadale. Tubastest tegevustest on suurimad üritused seekord Tallinn Horse Show, Teadlaste Öö või Foodfest. Mõnusaid elamusi!