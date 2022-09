Skyteami allianss saab Suurbritanniast täiendust

Legendaarse briti ärimehe Richard Bransoni poolt 1984. aastal asutatud Virgin Atlantic saab 2023. aastal Skyteami liikmeks, teavitab reisiuudiste leht One Mile At The Time. Kui jätta kõrvale Alitalia muutumine ITAks, on Virgin esimene lennufirma, mis alates 2014. aastast Skyteamiga ühineb. Tolle liitkonna tuntuimateks kompaniideks Euroopas on KLM, Air France ja Air Europa, Atlandi ookeani taga aga Aeromexico ja Delta Airlines. Deltale kuulub Virgin Atlanticust juba praegu 49 protsenti.