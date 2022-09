Kas Sergei Lavrov lendas ÜROst tagasi tõesti üle Eesti?

Veelgi huvitavam on, et kella poole üheksa paiku hommikul paistis IL-96-300 olevat ületanud Soome lahe ja sisenenud Tallinna ja Rakvere vahelt Eesti õhuruumi, kust suund võeti Peipsi ülaosa riivates Moskvale. Kas Venemaa diplomaate vedavatele lennukitele kehtivad eriõigused või kuvas Flightradar24 mingil põhjusel valeinfot?

Lennuliiklusteeninduse pressiesindaja Hedwig Meidra vastab Postimehe reisiveebi päringule kindlalt, et kõnealune lennuk Tallinna FIR´i (lennuinfo piirkonda) ei läbinud. «Alates 26. veebruarist 2022, mil Eesti Vabariigi Valitsus kehtestas lennukeelu Vene Föderatsiooniga seotud lendudele Eesti Vabariigi territooriumil ja territoriaalvete kohal, pole üle Eesti lennanud Vene Föderatsiooniga seotud õhusõidukeid,» rõhutab Meidra. «Lennukeeld kehtib Vene registris olevatele õhusõidukitele, Vene lennufirmade opereeritavatele õhusõidukitele (sh neile, mis on registreeritud kusagil mujal), Vene ettevõtete poolt liisitud õhusõidukitele jne. Keelatud on nii siseneda, väljuda kui ka lennukeelu all olevas õhuruumis viibida. Lennukeeld ei puuduta selliseid lende, mis kas tulevad Venemaa poolt või suunduvad Venemaa õhuruumi (näiteks Hiinast tulevad kaubalennud).»