Jaapani piirid avanevad 11. oktoobrist

Jaapani peaminister Fumio Kishida teatas täna New Yorgis, et alates 11. oktoobrist kaotab Jaapan piirangu riiki sisenevate inimeste arvu osas ning hakkab taas aktsepteerima viisavaba reisimist ja ka omal käel sisenevaid reisijaid, teatab Nikkei Asia. Siiani on turism olnud teoreetiliselt lubatud turismigruppidele ning alates 7. septembrist ka siis, kui reis on olnud broneeritud kindlate reisibüroode kaudu.