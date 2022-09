ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Mis linn see sügispealinn oligi? Eks muidugi Narva. Nädalavahetusel saab hooajale omane tiitel korralikult üle antud - toimuvad erinevad üritused . Teisel pool Eestit ehk Pärnus leiab aset festival «ÖÖvalgel» – tegemist on valgusteatri festivaliga, kus läbi valguskujunduste- ja lahenduste jutustatakse lugusid, mille peategelaseks on ikka ja alati inimene.

Spordisõbrad kogunevad sel nädalavahetusel Tallinnasse – toimub WTA 250 turniir . Suve viimane Sakalamaa Saladus toimub 24. septembril Suure-Jaani kihelkonnas – see on seltskondlik, seikluslik ja hariv külastusmäng, kus räägitakse uusi ja vanu lugusid, tutvutakse säravate inimestega, külastatakse saladuslikke paiku ja õpitakse uusi oskusi.

Saaremaal on tulemas Mihklilaat ning üle Eesti on toimumas Maal elamise päev, mille eesmärk on avada uksed tegusatele ja säravatele inimestele, et aidata neil leida omale sobivat elupaika maal.