HEA TEADA ⟩ Malaisia hakkab pakkuma diginomaadi viisat

Malaisia diginomaadide programm kannab nime DE Rantau Nomad Pass ja kuigi eelkõige peetakse silmas IT valdkonna inimesi, on see avatud kõikidele kaugtöötajatele. Kui Eesti kodanikud saavad Malaisias viisavabalt viibida kuni 90 päeva, siis diginomaadi passiga saab Malaisias olla kuni 2 aastat.

Nagu viidatud veebilehelt lugeda võib, avatakse lähiajal ka DE Rantau hubid, mis võimaldavad diginomaadide vajadustele sobivat majutust ja töövõimalusi. Muude rendihindade kohta näitab kiire otsing, et Kuala Lumpuris ja selle lähiümbruses leiab korraliku kogu sisustusega stuudiokorteri hinnavahemikus 1000 – 1500 MYR (220 – 330€). Mujal Malaisias võiks hinnad eeldatavasti olla madalamad. Samas igapäevakulude poolest ei jää Malaisia Eestist liiga palju maha, kuigi tänavatoit ja puuviljad on muidugi odavamad. Et Kuala Lumpur on AirAisia põhibaas, siis leiab seal alati soodsaid lende nii Malaisia sees kui mujale Kagu-Aasias.