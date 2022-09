Mobilisatsioonipaanika on Venemaalt väljuvad lennud pilgeni täis löönud

Hetkel, mil Postimehe reisiveeb uurimustööd tegi, ilmus Airarabia.com lehele midagi hüpikaknalaadset ja hoiatas, et 93 inimest uurivad hetkel sama lennu maksumust: broneeritagu nüüd kibekähku, et hinnad veelgi tõusta ei jõuaks.

Kuidas on olukord otseliinidega Türki? Turkish Airlines on läbi sõja innukalt Venemaale lennanud ja Venemaa turistid on Türgis jätkuvalt teretulnud. Olukord on hindade mõttes veelgi halvem: otselennud Moskvast Istanbuli olid välja müüdud kolmapäevaks, neljapäevaks, reedeks ja laupäevaks. Esimene vaba koht oli 25. septembriks ehk pühapäeval ning müügil oli see 172790 rubla ehk umbes 2833 euro eest.