Häkkerite poolt kaosesse paisatud hotellikett kasutas lihtlabast salasõna

International Hotels Group on mõningail andmeil maailma suurim hotellikett: globaalselt pakuvad nad iga päev klientidele välja üle 650 000 toa. Sellised brändid nagu Holiday Inn, Holiday Inn Express, Crowne Plaza ja Intercontinental kuuluvad kõik IHGle. Esmaspäeval esines IHG klientidel üle maailma aga probleeme oma tubadesse registreerumise või broneeringu muutmisega, kirjutab BBC. Hotellikett väitis algul, et nad tegelevad süsteemiuuendusega, kuid teisipäeval tunnistati avalikult, et kompaniid on häkitud. Seisati ka uute broneeringute vastuvõtmine.

Nüüdseks on BBC kinnitusel selgunud, et rünnaku taga on Vietnami häkkeriteduo TeaPea, kes meediakanalile ise tegu tunnistasid ning teatasid, et tahtsid lihtsalt veidike lõbutseda. Esmalt mõeldi raha väljapressimisele, siis otsustati aga teha «rästikurünnak», mille käigus faile lõplikult kustutatakse.

Esmalt saadi IHG võrku ligipääs tänu töötajale, kes trikitati alla laadima pahavaraga saastatud e-kirja ning pärast veel ühest täiendavast turvameetmest möödalipsamist viidi end juba kurssi IHG andmebaasi salasõnaga, mis oli väidetavalt IHG sisevõrgus paigutatud nii kättesaadavasse kohta, et häkkerite sõnul oleks sellele ligi saanud ka kõik keti 200 000 töötajat.

Muuhulgas paljastas TeaPea ka salasõna, millega IHG andmebaas (kust paljud andmed kustutati) turvatud oli: «Qwerty1234».

Aastal 2016 nimetas The Guardian «Qwerty» maailmas enimkasutatuselt neljandaks ja järelikult ka halvimaks passwordiks. Kuivõrd salasõna hoiti häkkerite väitel üsna avalikult, ei oleks ilmselt asjade kulgu muutnud ka see, kui password keerulisem oleks olnud.

Samal aastal muukisid häkkerid IHG süsteemidesse samuti sisse ja varastasid majutunud klientide krediitkaardiandmeid. USA Today andmel toimusid vargused septembrist detsembrini. Kahjukandnud klientidele nõustus hotellikett 2020. aastal hüvitama kokku 1.5 miljonit dollarit.

IHG on teatanud, et nende süsteemid on klientide jaoks peaaegu taastatud, kuid esineda võib veel teenusekatkestusi.