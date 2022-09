Häkkerite kaosesse paisatud hotellikett kasutas lihtlabast salasõna

Esmaspäeval tekkis IHG klientidel aga probleeme oma tuppa registreerumise või broneeringu muutmisega, kirjutab BBC . Hotellikett väitis algul, et tegeleb süsteemiuuendusega, kuid teisipäeval tunnistati avalikult, et neid tabas häkkerirünnak. Seisati ka uute broneeringute vastuvõtmine.

Nüüd on BBC kinnitusel selgunud, et rünnaku taga on Vietnami häkkeriduo TeaPea, kes meediakanalile ka tegu tunnistas ning teatas, et tahtsid veidi lõbutseda. Esmalt mõeldi raha väljapressimisele, siis otsustati aga teha nn rästikurünnak, mille käigus faile lõplikult kustutatakse.