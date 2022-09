Kes tahab ööbida keldris 293 euro eest?

Soome pealinna üheks tuntuimaks hotelliks olev Scandic Marski on rajanud veel 55 tuba endisesse garaaži, tänu millele on hotelli tubade arv kasvanud 363 peale. Ainus miinus: neil tubadel ei ole akent. Veel üks miinus? Ehk see, et hinnad on üsna samas suurusjärgus aknaga numbritubade omadega ning osadel päevadel suisa röögatud. Näiteks ööl vastu 21 septembrit maksaks maa all olevas Double Cabin´is majutumine kahele reisijale 293 eurot (kui valida hinnatüüp, mis lubab broneeringust taganeda). Üksik reisija, kes kuulub Scandicu lojaalsusprogrammi ja valib mittemuudetava hinna, pääseks maa alla vaid 232 euro eest. Enamustel päevadel on hinnad siiski veidi odavamad, alates näiteks täna vaid 142 eurost.