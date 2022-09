Naeruväärne kärpekoht, mis võib SASile kalliks maksma minna

Kui seni said lennuki esiosas istuvad SAS Plus ehk Euroopa lendude puhul äriklassi kliendid vabalt valida sööke ja jooke, siis nüüd testitakse pakkumist, mis sisaldab ainult ühte külma jooki ja ühte snäkki. Kui seni jagati Plus klientidele ka šokolaadi, siis poliitika «Üks söök ja üks jook» tähendab, et snäki järel šokolaadi soovides tuleb maksta samamoodi, nagu SAS Go reisijatel.

Foto: Kuvatõmmis

SAS-i oktoobrini kestev test tähendab, et vahe lennufirma äri- ja turistiklassi vahel tõmbub veelgi rohkem koomale. Norras on SAS Plus küllalt populaarne, mis tähendab, et Plus klassi reisijaid on lennukis arvestataval hulgal. Nüüd tekib küsimus, et mis eriline vahe on Plus ja Go pakkumisel peale hinna? Jah, Plus kliendid saavad endiselt kasutada äriklassi ootesaali, aga lennuki pardal on vahe minimaalne.

SAS-i test ei tähenda, et see tingimata rakendub tulevikus kõikidel Euroopa-sisestel lendudel, kuid näitab siiski ära, kuhu suunas lennufirma juhatuse mõte liigub. Kulude kärpimine on loomulik osa restruktureerimisest, kuid teenindustaseme allakäik teeb aina loomulikumaks küsimuse, miks valida SAS, kui konkureerivate odavlennufirmadega lennates on sisuliselt kõik sama? Ja arvestades Norra konkurentsiolukorda, võib mõni odavlennufirma tulla välja ahvatlevama pakkumisega.

SAS põhjendab teeninduskärbet sellega, et nii on võimalik populaarset Plus sektsiooni suhteliselt lühikese lennu ajal paremini teenindada. Olles kogenud, kuidas Aasias suudetakse lühikese lennu ajal terve lennuk ära toita ja joota, ning aega jääb ülegi, tundub see pigem otsitud ettekääne, sest SAS-i salongipersonal võib olla lihtsalt erakordselt aeglane.

Reaalsuses on SAS-i pakutav kohati vähenenud juba alla «üks snäkk, üks jook» taset. Plus reisijad kirjeldavad, et kui pandeemia eelselt said nad lühikestel, 40-45 minutit kestvatel lendudel hommikusöögipaki, siis pandeemia järgselt pole see naasnud. Viimasel ajal on ka Plus klientidele pakutud ainult kohvi või teed, aga mitte snäkke.

Kokkuvõtteks