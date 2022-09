Kas Helsingi kõige luksuslikum hotell trumpab üle Eesti parimad majutuskohad?

Hoone on tõesti uhke. Ent selle uhkuse nautimiseks peab seda vaatama tänavalt või olema jõudnud juba oma tuppa või vähemalt restoranigi. Hotelli sissepääs on nii tagasihoidlik, et sellest võib kogemata mööda joosta ja hotelli fuajee on kõige veidram 5* hotelli fuajee, mida ma kusagil maailmas olen näinud – seal ei ole hingelistki ega esmapilgul üldse mitte midagi. Ja alles siis, kui taipad pea kuklasse ajada, vaatad tõtt korraga seitsme draakonipeaga. Aga ega draakon, mis maksis vähemalt kuuekohalise summa, check-in'i teha aita. Natuke segaduses 5* hotellide püsiklient, kes on harjunud sellega, et talle avatakse uksi ja võetakse särava naeratusega vastu, märkab muidugi hetk hiljem kahte treppi, millest üks viib alla restorani ja teine hotelli vastuvõttu. See viimane on lakoonilisem mõne väikelinna pangakontorist, ent mööbliga sarnasus piirdubki – näiteks ei tööta minu check-in`i ajal ükski makseterminal, mis kedagi eriti muretsema ei pane, sest ega arved jänesed ole, mis eest jooksevad. Kõige eest võib maksta kunagi hiljem, soovitatavalt siiski hiljemalt hotellist lahkumise päeval.