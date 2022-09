ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Jõgevamaa on seekord erilise tähelepanu all, sest seal on kohe mitu suurt üritust korraga. Esiteks muidugi Suur Paunvere Väljanäitus ja Laat. Kui juba sealkandis oled, siis käi läbi Palamuse muuseumi näituselt «Koor, kool ja köster». Ja kui armastad sporti, siis tea, et toimumas on ka Vooremaa Poolmaraton.