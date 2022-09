UURING ⟩ Need on 13 kõige halvemat turistitüüpi

Võõras kohas valesti käitumine on tunnetuse küsimus, kuid selgub, et seda on püütud vaadelda ka akadeemilisest vaatenurgast. Ajakiri International Journal of Tourism Research avaldas uuringu, kus on klassifitseeritud reisijatüübid, keda inimesed kõige vähem kannatavad. Selleks koguti aastatel 2014 kuni 2019 Redditi foorumitest kommentaare, kus kasutati sõnu «tourist bad behaviour» («turistide halb käitumine» – toim.)». Seejärel asuti neid tegevuse järgi gruppidesse liigitama ja tulemusena identifitseeriti 13 peamist gruppi turiste, kes inimesi kõige rohkem häirivad.

Uuringu põhjal on need 13 kõige halvemat tüüpi turisti (protsent näitab mainimiste sagedust):

Kultuurieirajad: 20,9% Segajad: 19.,% Pildiklõpsijad: 9,7% Risustajad: 7,8% Ohutusignorandid: 7,6% Ülbikud: 6,3% Joodikud: 5,9% Vandaalid: 5,3% Hoolimatud juhid: 4,2% Loomade väärkohtlejad: 4,0% Ettetrügijad: 3,2% Hoolimatud vanemad: 3,0% Seaduserikkujad: 2,3%

1. Kultuurieirajad

Kõige vihatum turistidegrupp olid inimesed, kes eirasid antud riigis kehtivaid kultuurinorme. Erinevatel rahvastel võivad olla küllalt erinevad tavad, aga üldiselt saab teiste käitumist jälgides ja ennast eelnevalt harides suuremaid möödalaskmisi vältida. Kohalikud on turistidele enamasti küllaltki andestavad, kuid on käitumisi, eriti religiooniga seotult, mille eiramine toob kaasa suure pahameele. Tuleb arvestada, et taolised ebasobivad käitumised kujundavad ka kohalike üldist arvamust turistidesse.

2. Segajad

Segajad on inimesed, kes häirivad kohalike igapäevarutiine ja elukvaliteeti. Selle alla käib näiteks tänavate ja teiste avalike kohtade, supermarketite ja ühistranspordi ummistamine. Sageli seotud liigturismiga. Vaata teemakohast uudist: Barcelona kehtestab turismigruppidele uued reeglid.

3. Pildiklõpsijad