Venelased leiutavad Euroopasse pääsemiseks uskumatuid marsruute

Teatavasti kehtestavad Venemaaga piirnevad Balti riigid ja Poola alates 19. septembrist Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele sissesõidupiirangu, Soome on järsult piiranud Vene kodanikele väljastatavate Schengeni viisade arvu ning Euroopa Liidu õhuruum on Venemaa lennukitele suletud. See on pannud venelasi otsima ebatavalisi marsruute, kuidas Schengeni viisa omanikud saaksid Euroopasse jõuda, kirjutab Trip.ee.