Turkish Airlines alustas suure boonuspreemiate allahindlusega

12. septembril alanud kampaanias on Turkish Airlinesi opereeritud preemialennud Tallinnast (ja veel kaheksast Baltikumi ja Aafrika linnast) 40% odavamad kui tavaliselt, kusjuures soodustus rakendub kohtade olemasolul niihästi turistiklassis kui ka äriklassis reisimiseks.

Näiteks võib leida Tallinnast boonuslende 9000 miili eest erinevatesse Euroopa või Türgi sihtkohtadesse (siin ja edaspidi ühe suuna kohta), äriklassi lend läbi Istanbuli Egiptusesse on saadaval 19500 miiliga ja turistiklassi lend Tallinna ja Washington DC vahel algab 18000 miilist.

Tuleb märkida, et boonuspiletitele lisanduvad maksud on kohati päris soolased - ja seda eriti äriklassis piletite puhul, võimatud pole summad suurusjärgus üle saja euro reisisuuna kohta -, võivad äriklassi piletid olla teatud juhtudel broneerides saadaval turistiklassist väiksema miilisumma eest. Turkish Airlines on ka üks väheseid Euroopa lennufirmasid, mis säilitanud tõelisi lisamugavusi pakkuva äriklassi ka Euroopa sisestel lendudel. Lisaks Tallinnale kehtib 40% allahindlus lendudele Riiast, Vilniusest, Hurghadast, Jubast, Hartoumist (Khartoumist), Luxorist, Nairobist ja Sharm el Sheikhist (ning ilmselt ka lendudel nimetatud linnadesse).