Hollandist lendamine muutub senisest oluliselt kallimaks

Protsentuaalselt päris võimas tõus, mille eesmärgiks on, et inimesed lendaksid vähem. Maks kehtib ainult Hollandist lahkuvatele reisijatele, maksust on vabastatud ka alla 2-aastased lapsed. Hollandis lisandub lennupileti hinnale veel teenus- (Passenger Service Charge) ja turvatasu.

Kui lennupiletite täiendav maksustamine üldse kellelegi kasulik on, siis ainult jätkulende pakkuvale KLMile, ja lööb odavlennufirmasid. Maksul oleks keskkonnaeesmärke silmas pidades suurem mõte, kui rongisõit oleks lendamisest selgelt odavam. Üldjuhul see nii praegu pole.

Hollandi valitsus on ka öelnud, et Euroopa reisijate arvult üks suuremaid, Amsterdami Schipholi lennujaam ei peaks olema odav transiitlennujaam. Selleks langetatakse novembris 2023 Schipholis aastas lubatud lendude arvu 440 000 peale. Esialgu oli plaan piirata lendude arvu 540 000 peale, siis 500 000 peale, nüüd on otsustatud lendude arvu veelgi vähendada. KLMi hinnangul on seda nende vajadusest 20% vähem.

Seni arendati Schipholit oluliseks sõlmlennujaamaks, mis võimaldas teenindada kaugelt rohkem reisijaid, kui ainuüksi hollandlased. Amsterdam on populaarne ümberistumiskoht näiteks brittide seas, kes on nii vältinud Heathrow' kõrgeid makse.

Amsterdami lennujaam on sel suvel kogunud negatiivset kuulsust pikkade järjekordade tõttu turvakontrollis, mille tõttu on osad reisijad lendudest maha jäänud. Schipholis otsustati, et neil, kes suvel pikkade järjekordade tõttu lennust maha jäid, on õigus hüvitisele.