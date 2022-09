Minu Taani: Tundsin, nagu mulle oleks näkku sülitatud!

Varem Eestis elades viljelesin ma ise midagi Eesti moekultuurile iseloomulikku: valmistasin tellimustööna klientidele ükshaaval rõivaid. Eks meil ole läbi ajaloo säilinud tugev rätsepakultuur ning tänapäeval levinud mõtlematu tarbimiskultuur pole tellimustööna valmistatud riiete turgu veel täiesti ära söönud. Selles pole midagi erakordset, et ka mitte kuigi jõukal inimesel Eestis on riidekapis vähemalt üks rätsepa loodud rõivatükk, olgu selleks pulmakleit, talvemantel, triiksärk või püksid. Taanis selline rätsepakultuur niisama hästi kui puudub. Loomulikult on olemas ateljeed ja ühte-teist ka tellitakse, kuid taanlaste jaoks on rätsepatööna valminud rõivad vaid väga jõukate pärusmaa.

Poest riiete ostmisega meenub mulle esimeste Taanis elatud kuude jooksul läbitud rada. Nimelt olin ma tol ajal veel töötu ja elasin enda Norras teenitud rahadest. Olin stressis ja arvasin naiivselt, et saan ehk ka Taanis vaid rätsepa- ja disainitööst elatud, nagu tegin seda põgusalt Eestis elades. Kui valesti ma arvasin. Näiteks uuris mult üks kursuseõde, kas ma saaksin talle sõbranna pulmaks lihtsa kleidi valmistada. Olin nõus, kuna raha oli vaja ja ka töö ise tundus kiire, lihtne ja ühtlasi headmeelt valmistav, sest sain võimaluse enda kursusekaaslasele midagi ilusat luua. Äsja Taani jõudnuna kalkuleerisin Taani kroonide asemel veel eurodes. Neiu lubas tuua ise kanga ja uuris, palju selline lihtne kleit maksma läheb. Teades, et tudengina ta väga rikas ei ole ja soovist teda mitte ära hirmutada, hõikasin rõõmsalt: «Kakssada. Kui teeme keerulisema, siis rohkem.» Kakssada eurot mõõdu järgi valmistatud kleidi eest oli tollal ja on ilmselt tänapäevalgi võileivahind, sealjuures arvestades, et tegemist oli väga lihtsa projektiga. Asusingi kleidi kallal tööle. Loomulikult oli tal erinevate rõiva detailide kohta palju nõudmisi, mistõttu kleidi keerukus ajapikku kasvas. Kui saime projektiga poole peale ja olime teise suurema proovi lõpetanud, uurisin neiult, kas on okei, et ma lisandunud detailide tõttu veidike hinda tõstan. «Täiesti okei, see paarkümmend krooni on nii väike summa, ei ole mingit probleemi. Me varem rääkisime kahesajast kroonist, eks?» Mu aju jooksis kokku. Daam oli arvanud, et ma õmblen talle kahesaja krooni eest tellimustööna rõiva. Kakssada krooni on olenevalt kursist umbes kakskümmend viis kuni kakskümmend seitse eurot. «Taani krooni? Vabandust, aga ma arvan, et oleme teineteisest valesti aru saanud. Ma rääkisin eurodest. Kas sa tõesti arvasid, et ma teen sulle kahesaja krooni eest eritellimusena kleidi?»