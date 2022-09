NÄDALA REIS ⟩ Masuuria masuurikad

Kuna Liivi ordu ühines Saksa orduga, on Marienburgil olnud Eesti ajaloos oluline roll, siin on arutatud ja otsustatud ka Liivimaa asju. Rohkem kui ajalooseigad hakkasid mind lossi saalides ja aedades ringi kõndides kütkestama siiski hoopis kujutluspildid sellest, et ka omaaegses Viljandi ordulossis võis üks ja teine nurgake välja näha sama romantiline.