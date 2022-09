Vales kohas jäätise söömine läks Roomat väisanud turistile kalliks maksma

Mees sööb jäätist. Pilt on illustreeriv.

Seda, et Roomas ei tasu teha kõike pähetulevat, pole uus teema. Alles kevadel hoiatas reisiportaal Trip.ee inimesi, et Rooma kuulsatesse purskkaevudesse ronimine võib kaasa tuua kopsaka trahvi. Nüüd selgus, et trahvi saamiseks pole vaja purskkaevu ronidagi, piisab vaid vales kohas jäätist süüa.