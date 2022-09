Miks Silja Europa ikka veel Tallinnas on?

Tallinki pressiesindaja Katri Link selgitab, et teadaolevalt on Silja Europa Tallinnas kuni 10. septembrini, seega veel ühe päeva. «Hollandlaste esindajad on aga juba mitu nädalat pardal ja valmistavad laeva ette ja õpivad meie laeva tundma, et kohapeal läheks kõik juba kiirelt,» kõneles Link.