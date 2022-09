ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Festivalid ja laadad

Toidunautlejatel on seekord kaks varianti – minna Sibulatee puhvetite päevale või siis Saaremaale Toidufestivalile, kus on väga lai programm: Saaremaa Restoranide Nädal, Koogikontsert, Suur Turupäev, Sügislaat, külad kutsuvad Külla külla, Õunakohvikute päev, Lastekohvikud ning palju muud.

Eesti Leiva päev vabaõhumuusemis. Foto: Puhka Eestis

Võiks isegi öelda, et laadamelu on sügisel vaat et põnevamgi kui suvel, sest palavus ei kimbuta ning saab rahumeeli kaubavalikut ja meeleoluprogramme nautida. Tartus on tulemas Maarjalaat, Mustvees Sügislaat nimega «Peipsi Kolla», Kesk-Eestis toimub suur sügislaat ning samanimeline laat on tulemas ka Jänedal.

Saaremaal toimub nädalavahetusel EHTNE turupäev, kuhu tulevad kokku suured ja väikesed talunikud, toidutootjad ja käsitöölised, et pakkuda head toitu ning kaunist näputööd. Tallinnasse Vabaõhumuuseumisse on oodatud aga kõik leivasõbrad – tulemas on Eesti Leiva päev ja sügislaat. Seal saab teada, kuidas käib rehepeks, kui raske on käsikivil vilja jahvatada, kuidas maitseb ehe rukkileib ja värskelt valminud või. Mööda muuseumi peateed kulgeb traditsiooniline käsitöö- ja toidulaat.

