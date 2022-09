Põud pani «Ruhnu Karu» marsruuti muutma

Ukraina suunas varasuvel teele asunud rännu- ja ekspeditsioonilaev «Runbjarn» annab oma sotsiaalmeediakontol teada, et «Kesk-Euroopat Põhjamerega ühendava Reini veetase on nüüdseks langenud 75 protsenti allapoole laevatatavat süvist, kokku ligi 2 meetrit.» Kuigi «pisitillu nunnu Runbjarnikene» on vaid 1,5 meetrise süvisega, olevat veetase alanenud sedavõrd, et mööda Reini liikudes tuli «kohati tuli hoogu koguda, et madalatest üle saada», mistõttu langetati otsus algselt planeeritud trassi muuta ja septembri algul keerati hoopis Moseli jõele.