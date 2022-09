Helsingi sai uue Scandicu, kus osadel tubadel põnev omapära

1. septembril uksed avanud 352 toaga majutusasutus kannab nime Scandic Helsinki Hub ning asub Helsingi südalinna meeleolukas lõunaosas (täpsemalt Annankatu ja Lönnrotinkatu nurgal) ja vana kirikupargi naabruses. Nagu märgib Soome reisiuudiste portaal Matkaviikko, pakutakse ajaloolises hoones laia valikut eri tüüpi tube loftilikest numbritest kuni sisehoovi avanevate terrassiga tubade ja nurgaakendega juuniorsviitideni. Hotelli sisekujunduses on kombineeritud hoone ajaloolisi komponente moodsalt taaskäideldud plastikpudelite ja kangajääkidega ning hotelli hommikusöögilauas on tavalisest suurem rõhk taimetoitudel. Kõige odavamad hotelli numbritubadest on aga ilma aknata, mis võib olla juba pikalt levinud komme näiteks Stockholmi hotellimaastikul, kuid üsna uuenduslik siinpool Läänemerd.