EDETABEL ⟩ Soodsaimad linnapuhkuse kohad Euroopas

Sel aastal on majutuse hinnad tõusnud üle 20% 15 linnas vaadeldud 20 linnast. Suurim hinnatõus on toimunud Amsterdamis (+104%), Barcelonas (+67%) ja Pariisis (+62%). Majutuse kallinemine on ka peamine põhjus, miks sel aastal on linnapuhkused võrreldes eelmise aastaga kallimad. Majutuse hinnad on langenud ainult Ateenas (-15%) ja Krakowis (-1%).