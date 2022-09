Reisiidee raamatusõpradele – Montolieu küla Prantsusmaal

Kõige selle taga on Belgia raamatuköitja Michel Braibanti idee ja entusiasm. Carcassonne’is elanud Braibant hakkas 1989. aastal Montolieusse kutsuma raamatumüüjaid ja raamatutega seotud käsitöölisi nagu köitjad ja kalligraafid. Idee võttiski vedu ja täna leiab Montolieu vanades majades hulganisti raamatupoode, mis müüvad põhiliselt teise ringi raamatuid, aga ka haruldusi. Osadel raamatupoodidel on kindel spetsialiteet nagu koomiksid, lasteraamatud või vanad ajalehed. Mõnes poes on müügil ka vanad vinüülplaadid ja plakatid.