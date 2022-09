Saudi Araabia hakkab looma «uut Emiratesi»

Turismile avaneda otsustanud Saudi Araabia kavatseb kulutada kümneid miljardeid dollareid, et lükata käima uus lennufirma, mille nimeks võib veebilehe Simpleflying teateil saada RIA. Väljaande Arabian Business andmeil on plaaniks asuda konkureerima Araabia Ühendemiraatide tuntuima lennufirma Emiratesiga ning saavutada sama maht neli korda kiiremini. Väidetavalt on lennufirma käimalükkamiseks eraldatud 30 miljardit dollarit, kusjuures kokku kavatseb Saudi-Araabia turismi elavdamisse investeerida 100 miljardit dollarit.

Uue lennufirma nimeks pakutud RIA ei ole veel ametlikult kinnitatud. RIA võib olla viide pealinn ja finantskeskus Riyadhile, kus hakkab paiknema uue lennufirma peabaas. Saudi Araabia seni tuntuima lennufirma (koguni Skyteami alliansi liikmeks oleva) Saudia lennukid lendavad peamiselt välja Jeddahist.

Veebileht Life in Saudi Arabia kirjeldusel on Riyadh konservatiivsem kui Jeddah. Riyadhis on ka suuremad talvised ja suvised temperatuurikõikumised.

Kuivõrd konservatiivse islamimaana on Saudi Araabias keelatud alkohol, on ka riigi lennufirmad «kuivad». Positiivse külje pealt on Saudia olnud pikalt tuntud väga odavate kampaaniahindade avaldajana eeskätt Lõuna-Euroopa ja Aasia ning Aafrika vahel.