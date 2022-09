ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Hea on ka meelde tuletada, millised ajutised näitused veel nähtavad on. Näiteks on Tartu mänguasjamuuseumis «50 superfakti mänguasjadest!», kus saab aimu ka Vana-Egiptuse mängukarudest ja paljust muust. Põlvamaa metsas on kunstinäitus «KUME». Seal on näha erivajadustega kunstnike isikupärast eneseväljendust, julgeid mõtteid, armastust, kurbust ja rõõmu ning vaikuses kogetud emotsioone. Metsanäitus kulgeb mööda laudteed ja on avatud aasta ringi.