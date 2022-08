Tohoh! Finnair hakkab põhjamaistest pealinnadest Dohasse lendama

Soome reisiuudiste veebileht Matkaviikko annab teada, et Finnair alustab tänavu hilissügisel Helsingist, Stockholmist ja Kopenhaagenist igapäevaselt Dohasse lendamist. Otselende on Matkaviikko andmeil plaanis opereerida uuendatud sisustusega Airbus 330 lennukitega ning need hakkavad kandma nii Finnairi kui ka Qatari lennukoodi. Välistatud pole ka otselennud veel kolmandatest Euroopa pealinnadest.