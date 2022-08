LOTi lennukis mõranes transatlantilisel lennul aknaklaas

Veebileht aviation24.be raporteerib, et 20. augustil tekkisid mõrad Varssavist New Yorki teel olnud Boeing 787 Dreamlineri sõitjateruumi ühte aknasse. Reisijad lahkusid rutuliselt pragunema hakanud akna juurest ja alarmeerisid oma hüüetega ka salongipersonali. Vähemalt üks teelistest leidis aega ka TikToki jaoks lennukis toimuva dokumenteerimiseks; videot võib näha siit. Boeing 787 oli Aviation Heraldi andmeil sel hetkel sihtkohast umbes 300 miili kaugusel. Kindluse mõttes laskusid piloodid umbes kolme kilomeetri kõrgusele ja lennuk maandus New Yorgis mõni aeg hiljem.