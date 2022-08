TOP 10 ⟩ Need on Euroopa taskuvaraste lemmikpaigad

Barcelona kuulsat jalakäijate tänavat Las Ramblast mainiti Tripadvisori arvustustes taskuvaraste seisukohast kõige rohkem – 3271 arvustuses. Barcelona on täis kultuuriväärtusi, kuid Las Rambla kuulsus taskuvarguste esinemise poolest on muutumatuna püsinud aastaid. Rahakotid, mobiiltelefonid ja fotokaamerad on kõige kergemad kaduma suvekuudel, kui linn on täis turiste.