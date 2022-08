Punkt ja aamen!

Inimestele meeldib varuda, sest see pakub ebakindlas ilmas turvatunnet. Kindluse annab kopsakas pangakonto ning sisemine hamster tahab osaleda ka kõikvõimalikes reisijaid premeerivates programmides. Tore on vaadata, kuidas miili- või punktisaldod aina kasvavad, kuid paraku sööb inflatsioonikoi seestpoolt nendegi «valuutade» väärtust. Näiteks Tallinki Club One’i programmis on lisatasud, mida «tasuta» reisidele sadama- või kajutitasude nime all lisatakse, paisunud kui keskealise vöökoht, ulatudes kõrgema kategooria kajutite puhul juba kaugelt üle saja euro. Kui möödunud nädalal Helsingisse sõites avastasin, et vaid 50 400 punkti ja 23 euro eest on võimalik merereis saata mööda Business Lounge’is, tundus see konteksti arvestades poolmuidu saaduna.