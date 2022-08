ELU VÕIMALUS ⟩ Londonis toimuvad ABBA kontserdid nüüd pea iga päev

ABBA Voyage on uus kontserdisari, mis toimub Londoni Arenal. Nädalas on seitse kontserti ja see on unikaalne võimalus näha tervet ABBAt oma hittidega laval. Tegemist on hologramm-kontserdiga ja laval on ABBA liikmete digitaalsed versioonid. See on üks uusimaid tehnoloogiaid, mida kontserdil kasutatakse.

Külastajate sõnul on kontsert nii realistlik, et ei suuda oma silmi uskuda. Tekib küsimus, kas selline asi saab päriselt võimalik olla, ja usutakse, et see ongi muusika tulevik.

Kontserdil tulevad esitusele just need ABBA hitid:

«The Visitors»

«Hole in Your Soul»

«SOS»

«Knowing Me, Knowing You»

«Chiquitita»

«Fernando»

«Mamma Mia»

«Does Your Mother Know»

«Eagle»

«Lay All Your Love on Me»

«Summer Night City»

«Voulez Vous»

«When All is Said And Done»

«Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)»

«Thank You For The Music»

«Don’t Shut Me Down»

«I Still Have Faith in You»

«Waterloo»

«Dancing Queen»

«The Winner Takes it All»