Äärekivil istumine võib kalliks minna - Veneetsias ootavad turiste kummalised trahvid

Klipis, mida Barbie oma jälgijatega jagas, on kogunud juba üle 7,4 miljoni vaatamise. Suunamudija hoiatab turiste varjatud reeglite ja piirangute eest, millega pahaaimamatud reisisellid kursis ei pruugi olla.

Ta väidab: «Kas tead, et Veneetsias võidakse teid trahvida mitmete tavaliste asjade eest. Kanalitesse sukeldumine ja nendes ujumine on keelatud. Trahv 350 eurot. Põrandal, astmetel, monumentidel või kanalite serval istumine on keelatud. Isegi mitte söömiseks ega joomiseks. Istuda tohib ainult pinkidele. Trahv 100-200 eurot.»