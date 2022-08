Teatrisuvi või ümbermaailmareis? Vaata, palju läheb maksma suveteatrite külastus Eestis

Teatripiletite hinnad on tõusnud aastaga päris palju. Kui paar aastat tagasi sai veel 10 euroga teatripileti, siis nüüd ei saa selle hinna eest isegi sooduspiletit. Teatripiletite hinnad võivad olla isegi üle 40 euro.

See aasta on eriti populaarne suveteater ja Eestis etendub umbes 150 suvelavastust. Enamasti tehakse neid erinevates ilusates kohtades. See lisab pileti hinnale veel ka transporditasu.