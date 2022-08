Reisilennuki piloodid magasid nii sügavat und, et maandumine jäi ära

Reisilennukis Boeing 737, millel olid magavad piloodid, on 154 reisijakohta. Pole teada, kas lennuk oli täis. Piloodid saadeti pärast esmaspäeval juhtunud intsidenti sundpuhkusele, teatas Etioopia riiklik uudisteagentuur Fana.

Need, kes Aviation Heraldi veebisaidil juhtunut kommenteerisid, olid kas šokeeritud või lõbustatud.

Ethiopian Airlines kinnitas pressiteates, et meeskond eemaldati tulevastelt lendudelt kuni edasise uurimise lõpuni. «Juurdluse tulemuste põhjal võetakse asjakohased parandusmeetmed,» seisis avalduses. «Ohutus on alati olnud ja on ka edaspidi meie esimene prioriteet.»