OLE VALMIS ⟩ Lennujaamades töötatakse välja uut pagasisüsteemi kaose vähendamiseks

Peale pandeemiat on lennujaamades valitsenud suur kaos. Toimuvad streigid, lennud hilinevad, neid tühistatakse ja pikkade järjekordade tõttu jäävad reisijad lennukist maha.

Alaska Airlines pakkus välja uue tehnoloogia suure segaduse vähendamiseks. Neil on plaanis vahetada praegu kasutatavad lennule registreerimisel antavad paberist pagasisildid elektroonilistega. See peaks kiirendama lennule registreerimise protsessi ja vähendama lennujaama töötajate koormust.

Kui uued elektroonilised sildid kasutusele tulevad, ei pea reisijad ootama järjekorras, et enda pagasit ära anda. Selle asemel saavad nad panna elektroonilise sildi kohvri külge juba kodus ja aktiveerida selle 24 tundi enne lendu. Aktiveerimiseks tuleks kasutada mobiilirakendust. Siltidel pole patareisid ja nad kasutavad seda vähest energiat telefonist, mille nad saavad aktiveerimisel.

Ennustatavalt vähendab selline lahendus lennujaamas reisile registreerumise järjekordi 40 protsenti. Ühtlasi peaks see vähendama teisi järjekordi lennujaamas.

Lennufirma plaanib tehnoloogiat vaikselt katsetama hakata. Alguses jagatakse välja 2500 tasuta elektroonilist silti reisijatele, kes reisivad tihti. Seejärel on võimalik silte soetada lennufirma liikmetel (arvatavasti aastast 2023). Täpset siltide hinda ei ole veel avalikustatud, aga arvatakse, et see jääb umbes 72 dollari kanti.